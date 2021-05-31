На столичному Печерську стався конфлікт зі стріляниною: поліція шукає учасників
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. На столичному Печерську стався конфлікт зі стріляниною, один з учасників якого декілька разів вистрілив у повітря. Наразі правоохоронці встановлюють обставини і шукають винуватців. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Деталі
За попередньою інформацію, на вулиці Глазунова між чоловіками стався конфлікт, під час якого один із учасників здійснив декілька пострілів вгору. Наразі правоохоронці встановлюють всіх учасників події.
На місці працює слідчо-оперативна група та наряди патрульної поліції.
Подія зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції.
Після проведення необхідних першочергових слідчих дій цій події буде надана правова кваліфікація.
Додамо
У ніч на 31 травня вибух стався у будинку в Шевченківському районі столиці. Внаслідок події постраждав чоловік, його госпіталізували до лікарні.