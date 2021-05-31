На столичном Печерске произошел конфликт со стрельбой: полиция ищет участников
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. На столичном Печерске произошел конфликт со стрельбой, один из участников которого несколько раз выстрелил в воздух. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и ищут причастных. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Киева.
Детали
По предварительной информации, на улице Глазунова между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников совершил несколько выстрелов вверх. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников события.
На месте работает следственно-оперативная группа и наряды патрульной полиции.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.
После проведения необходимых первоочередных следственных действий этому событию будет дана правовая квалификация.
Добавим
В ночь на 31 мая взрыв произошел в доме в Шевченковском районе столицы. В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу.