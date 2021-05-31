Стрельба на столичном Печерске: двух мужчин госпитализировали с ранениями, возбуждено дело
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В результате стрельбы в Печерском районе Киева двое мужчин госпитализированы с телесными повреждениями, открыто дело. Об этом сообщает Национальная полиция Киева, передает УНН.
Детали
Отмечается, что двух мужчин госпитализировали в медицинские учреждения: одного - с легкими телесными повреждениями лица, а другого - с ранением головы. Событие квалифицированно как хулиганство.
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"Предварительно установлено, что между двумя бизнес-партнерами - киевлянином, 1972 года рождения, и гражданином другого государства, 1978 года, возник конфликт, который перерос в драку. В дальнейшем за иностранца вступились его двое знакомых. В этот момент киевлянин получил оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
После этого, иностранец со своими знакомыми сели в машину и поехали в неизвестном направлении. Менее чем за час разыскиваемый автомобиль патрульные полицейские остановили правонарушителей в Подольском районе столицы.
Добавим
"В авто находился мужчина с ранением головы - 37-летний уроженец Херсона, который находится в розыске местной полицией за совершение убийства. Сейчас мужчина находится в больнице под охраной сотрудников полиции. На месте, где произошло событие, мы изъяли несколько гильз, травматический пистолет и разрешительные документы на него. Киевлянина госпитализировали с легкими телесными повреждениями", - добавил начальник столичной полиции.
По факту происшествия следователи Печерского управления полиции начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним
В понедельник, на улице Глазунова произошел конфликт со стрельбой, один из участников которого несколько раз выстрелил в воздух.