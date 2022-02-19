Стрілянина на автозаправці в Одесі - травмований один іноземець
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. В Києвському районі Одеси між двома компаніями молодиків стався конфлікт, в ході якого була застосована зброя. Про це інформує УНН з посиланням на поліцію Одещини.
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Вчора ввечері на одній із автозаправочних станцій між двома компаніями молодиків стався конфлікт, в ході якого один із учасників застосував, імовірно, травматичну зброю.
В результаті інциденту поранення отримав 29-річний уродженець іншої держави, зараз він у лікарні.
На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, встановлюються всі обставини. Після першочергової перевірки події буде надана правова кваліфікація.
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