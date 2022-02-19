Стрельба на автозаправке в Одессе - травмирован один иностранец
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Киевском районе Одессы между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт, в ходе которого было применено оружие. Об этом информирует УНН со ссылкой на полицию Одесской области.
Детали
Вчера вечером на одной из автозаправочных станций между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил, предположительно, травматическое оружие.
В результате инцидента ранения получил 29-летний уроженец другого государства, сейчас он в больнице.
На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, устанавливаются все обстоятельства. После первоочередной проверки событию будет предоставлена правовая квалификация.
Напомним
В Донецкой области в кафе произошла стрельба, в результате которой два человека погибли, и еще двоих госпитализировали.