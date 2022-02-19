Стрельба на автозаправке в Одессе - травмирован один иностранец

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15 марта, 19:03 • 97616 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 127501 просмотра

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15 марта, 11:23 • 96811 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Киевском районе Одессы между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт, в ходе которого было применено оружие. Об этом информирует УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

Вчера вечером на одной из автозаправочных станций между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил, предположительно, травматическое оружие.

В результате инцидента ранения получил 29-летний уроженец другого государства, сейчас он в больнице.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, устанавливаются все обстоятельства. После первоочередной проверки событию будет предоставлена правовая квалификация.

Напомним

В Донецкой области в кафе произошла стрельба, в результате которой два человека погибли, и еще двоих госпитализировали.

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