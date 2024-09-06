Стрілянина в Джорджії: заарештовано батька стрільця
Київ • УНН
54-річного батька підлітка, який застрелив 4 людей у школі Джорджії, заарештовано. Йому пред'явлено звинувачення у ненавмисному вбивстві, вбивстві другого ступеня та жорстокому поводженні з дітьми.
Батька американського підлітка, який у середу застрелив чотирьох людей у середній школі , заарештовано.
Пише УНН із посиланням на AP та The Washington Post.
Батько 14-річного хлопчика, якого звинувачують у смертельному пораненні чотирьох людей у середній школі штату Джорджія, був заарештований у четвер. 54-річному Коліну Грею пред'явлено чотири пункти звинувачення у ненавмисному вбивстві, два пункти звинувачення у вбивстві другого ступеня та вісім пунктів звинувачення у жорстокому поводженні з дітьми.
Його звинувачення безпосередньо пов'язані з діями його сина і дозволом йому володіти зброєю
Довідка
У штаті Джорджія вбивство другого ступеня означає, що особа спричинила смерть іншої людини, вчиняючи жорстокість другого ступеня щодо дітей, незалежно від наміру. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 30 років.
14-річний Кольт Грей, зі свого боку, обвинувачується в убивстві двох учителів і двох 14-річних підлітків (таких самих учнів, як і він) у середній школі Апалачі у Віндері, приблизно за 70 кілометрів на північний схід від Атланти.
Виявили у Discord
Як повідомляє газета The Washington Post, хлопчика раніше впізнали слідчі служби. Кажуть, що Грей погрожував стріляниною в школі онлайн на ігровій платформі Discord. Згодом батька та сина опитала поліція, але на цьому все закінчилося.
Нагадаємо
УНН раніше повідомляв, що чотири людини загинули, дев'ять госпіталізовані після стрілянини в середній школі Апалачі, Джорджія. 14-річний Кольт Грей, учень цієї школи, здався поліції та перебуває під вартою.