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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стрельба в Джорджии: арестован отец стрелка

Стрельба в Джорджии: арестован отец стрелка

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 06:28  •  7265 просмотра

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54-летний отец подростка, который застрелил 4 человек в школе Джорджии, арестован. Ему предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, убийстве второй степени и жестоком обращении с детьми.

Отец американского подростка, который в среду застрелил четырех человек в средней школе, арестован.

Пишет УНН со ссылкой на AP и The Washington Post.

Отец 14-летнего мальчика, которого обвиняют в смертельном ранении четырех человек в средней школе штата Джорджия, был арестован в четверг. 54-летнему Колину Грею предъявлено четыре пункта обвинения в непредумышленном убийстве, два пункта обвинения в убийстве второй степени и восемь пунктов обвинения в жестоком обращении с детьми.

Его обвинения напрямую связаны с действиями его сына и разрешением ему владеть оружием

- сообщил директор Бюро расследований Джорджии Крис Хоси на пресс-конференции

Справка

В штате Джорджия убийство второй степени означает, что человек вызвал смерть другого человека, совершив жестокость второй степени в отношении детей, независимо от умысла. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 30 лет.

Image

14-летний Кольт Грей, со своей стороны, обвиняется в убийстве двух учителей и двух 14-летних подростков (таких же учеников, как и он) в средней школе Апалачи в Виндере, примерно в 70 километрах к северо-востоку от Атланты.

 Обнаружено в Discord

Как сообщает газета The Washington Post, мальчика ранее опознали следователи службы. Говорят, что Грей угрожал стрельбой в школе онлайн на игровой платформе Discord. Впоследствии отца и сына опросила полиция, но на этом все закончилось.

Напомним,

УНН ранее сообщал, что четыре человека погибли, девять госпитализированы после стрельбы в средней школе Апалачи, Джорджия. 14-летний Кольт Грей, ученик этой школы, сдался полиции и находится под стражей.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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