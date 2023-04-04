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Стрічка "Памфір" зібрала у прокаті вже понад 6,6 млн грн

Стрічка "Памфір" зібрала у прокаті вже понад 6,6 млн грн

Київ • УНН

 • 1405229 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Касові збори кінострічки «Памфір» за результатами другого прокатного вікенду сягнули вже 6 673 208 грн. Про це повідомляє Держкіно України, передає УНН.

Деталі

«Результати другого прокатного вікенду фільму "Pamfir": касові збори склали 6 673 208 грн, а покази сумарно відвідали 44 912 глядачів», - ідеться в повідомленні.

Події фільму розгортаються у західних областях України напередодні традиційного карнавалу Маланка. Памфір повертається додому після тривалої відсутності, щоб возз’єднатися з сім’єю. Безумовна любов сім’ї Памфіра має побічну дію і змушує його звернути на ризикований шлях з незворотніми наслідками.

Режисером та автором сценарію фільму є Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Зазначається, що виробництво фільму підтримали Державне агентство України з питань кіно, Польський Інститут Кіно (PISF), Французський національний центр кіно CNC (Aide aux cínemas du monde), Чернівецька обласна державна адміністрація та міжнародні фонди Visions Sud Est, Hubert Bals Fund та Goteborg Film Fund.

Доповнення

Український мультфільм "Мавка" залишається лідером кінопрокату упродовж усього періоду показів.

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