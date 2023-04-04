Лента "Памфир" собрала в прокате уже более 6,6 млн грн

Детали

«Результаты второго прокатного уикенда фильма "Pamfir": кассовые сборы составили 6 673 208 грн, а показы суммарно посетили 44 912 зрителей», - говорится в сообщении.

События фильма разворачиваются в западных областях Украины накануне традиционного карнавала Маланка. Памфир возвращается домой после длительного отсутствия, чтобы воссоединиться с семьей. Безусловная любовь семьи Памфира имеет побочное действие и заставляет его свернуть на рискованный путь с необратимыми последствиями.

Режиссером и автором сценария фильма является Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

Отмечается, что производство фильма поддержали Государственное агентство Украины по вопросам кино, Польский Институт Кино (PISF), Французский национальный центр кино CNC (Aide aux cínemas du monde), Черновицкая областная государственная администрация и международные фонды Visions Sud Est, Hubert Bals Fund и Goteborg Film Fund.

Дополнение

Украинский мультфильм "Мавка" остается лидером кинопроката на протяжении всего периода показов.