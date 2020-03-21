Стрибунку у висоту та метальника названо кращими легкоатлетами місяця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Ярославу Магучіх і Михайла Кохана визнано найкращими легкоатлеткою та легкоатлетом лютого в Україні. Про це свідчать дані ФЛАУ, передає УНН.
Магучіх стала переможницею серії World Athletics Indoor Tour зі стрибків у висоту, виграла фінал у Глазго (1,93 м), стала чемпіонкою України у приміщенні (2,01 м – результат у топ-три сезону у світі) та вигравала міжнародні змагання в Ульстейнвіку (1,96 м).
Кохан виграв зимовий чемпіонат України з метань, виконавши олімпійський норматив і очоливши світовий топ-лист сезону з метання молота (77,62 м).
Примітно, що Магучіх вдруге поспіль визнано кращою атлеткою України.