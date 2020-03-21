Прыгунью в высоту и метателя назвали лучшими легкоатлетами месяца в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Ярославу Магучих и Михаила Кохана признали лучшими легкоатлеткой и легкоатлетом февраля в Украине. Об этом свидетельствуют данные ФЛАУ, передает УНН.
Магучих стала победительницей серии World Athletics Indoor Tour по прыжкам в высоту, выиграла финал в Глазго (1,93 м), стала чемпионкой Украины в помещении (2,01 м - результат топ-три сезона в мире) и выигрывала международные соревнования в Ульстейнвике (1,96 м).
Кохан выиграл зимний чемпионат Украины по метаниям, выполнив олимпийский норматив и возглавив мировой топ-лист сезона по метанию молота (77,62 м).
Примечательно, что Магучих второй раз подряд признана лучшей атлеткой Украины.