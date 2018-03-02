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Стрибунки у висоту Левченко і Геращенко залишились без медалей ЧС з легкої атлетики

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. У перший день чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні у Бірмінгемі відбувся розіграш трьох комплектів медалей, інформує УНН з посиланням на ФЛАУ.

У стрибках в висоту серед жінок Україну представляли двоє — Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Левченко, маючи кращий результат в сезоні 1,97 м, на цей раз змогла подолати лише бар’єр 1,89 м і стала 5-ю. Геращенко також не вдалося продемонструвати кращий показник сезон, або бодай його повторити. Відтак 1,84 м і підсумкове 8-ме місце.

“Можливо, не вистачило досвіду. Все ж таки на таких змаганнях його у мене не так багато. Зараз хочеться прийти на тренування і розібрати всі помилки. Так відразу складно сказати, що було не так. Ніби і підготовка була хорошою, і почувалася добре, і на розминці все було нормально. Але щойно почалися змагання — нічого не вдавалося”, — сказала Левченко.

Зазначимо, що перемога дісталася Марії Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором (2,01 м). Відразу три спортсменки подолали 1,93 м. За спробами срібну медаль виграла американка Вашті Каннінгем. Італійка Алессія Трост стала бронзовим призером змагань, а британка Морган Лейк посіла четверте місце.

Додамо також, у змаганнях зі стрибків у висоту серед чоловіків Данило Лисенко, який виступає під нейтральним прапором, у заключній спробі зумів подолати 2,36 метрів і виграти чемпіонат. Катарець Мутаз Есса Баршим другий (2,33 м), а трійку призерів з результатом 2,29 метрів замкнув німець Матеуш Пржибилко.

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