Прыгуньи в высоту Левченко и Геращенко остались без медалей ЧМ по легкой атлетике

В прыжках в высоту среди женщин Украину представляли двое — Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Левченко, имея лучший результат в сезоне 1,97 м, на этот раз смогла преодолеть лишь барьер 1,89 м и стала 5-й. Геращенко также не удалось продемонстрировать лучший показатель сезона, или хотя бы его повторить. Поэтому 1,84 м и итоговое 8-е место.

“Возможно, не хватило опыта. Все же на таких соревнованиях его у меня не так много. Сейчас хочется прийти на тренировку и разобрать все ошибки. Так сразу сложно сказать, что было не так. Вроде и подготовка была хорошей, и чувствовала себя хорошо, и на разминке все было нормально. Но как только начались соревнования — ничего не удавалось”, - сказала Левченко.

Отметим, что победа досталась Марии Ласицкене, которая выступает под нейтральным флагом (2,01 м). Сразу три спортсменки преодолели 1,93 м. По попытками серебряную медаль выиграла американка Астинь Каннингем. Итальянка Алессия Трост стала бронзовым призером соревнований, а британка Морган Лейк заняла четвертое место.

Добавим также, в соревнованиях по прыжкам в высоту среди мужчин Даниил Лысенко, выступающий под нейтральным флагом, в заключительной попытке сумел преодолеть 2,36 метров и выиграть чемпионат. Катарец Баршим второй (2,33 м), а тройку призеров с результатом 2,29 метров замкнул немец Матеуш Пржибилко.