Стрибки вболівальників Мексики після голу на ЧС-2018 могли викликати землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Вболівальники, які масово стрибали після забитого голу Німеччині на чемпіонаті світу з футболу, могли викликати штучний землетрус. Про це повідомляє Мережа сейсмічного спостереження, геологічного аналізу і досліджень (SIMMSA) у Twitter, передає УНН.
“Землетрус, зафіксований у місті Мехіко, виник штучно. Можливо, причиною стали масові стрибки під час забитого голу збірної Мексики на чемпіонаті світу з футболу”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що два датчики всередині міста зафіксували поштовхи о 11:32 за місцевим часом.
Нагадаємо, Мексика здобула історичну перемогу в стартовому матчі на чемпіонаті світу-2018. На стадіоні “Лужники” мексиканці переграли свого суперника по групі F — чинного чемпіона світу збірну Німеччини з рахунком 1:0.
El #sismo detectado en la Ciudad de México se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la selección de #México en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32. pic.twitter.com/mACKesab3b— SIMMSA (@SIMMSAmex) 17 червня 2018 р.