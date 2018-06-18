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Прыжки болельщиков Мексики после гола на ЧМ-2018 могли вызвать землетрясение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Болельщики, которые массово прыгали после забитого гола Германии на чемпионате мира по футболу, могли вызвать искусственное землетрясение. Об этом сообщает Сеть сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований (SIMMSA) в Twitter, передает УНН.

"Землетрясение, зафиксированное в городе Мехико, возникло искусственно. Возможно, причиной стали массовые прыжки во время забитого гола сборной Мексики на чемпионате мира по футболу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что два датчика внутри города зафиксировали толчки в 11:32 по местному времени.

Напомним, Мексика получила историческую победу в стартовом матче на чемпионате мира-2018. На стадионе "Лужники" мексиканцы переиграли своего соперника по группе F - действующего чемпиона мира сборную Германии со счетом 1:0.

El #sismo detectado en la Ciudad de-Мехико se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la selección de #-Мехико en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32. pic.twitter.com/mACKesab3b

- SIMMSA (@SIMMSAmex) 17 июня 2018

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