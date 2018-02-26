Страйк в медуніверситеті Богомольця: на дверях адмінкорпусу повісили ланцюг
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У зв'язку з оголошеним страйком на дверях адміністративного корпусу Національного медуніверситету імені О.Богомольця повісили ланцюг, передає кореспондент УНН.
На дверях ректорату медуніверситету імені О.Богомольця, що розташований на бульварі Шевченка, повісили масивний ланцюг. Окрім того, на самій будівлі вивісили плакати, зокрема з такими написами, як “НМУ проти свавілля”, “Страйк НМУ проти свавілля Супрун”, “Кабмін, звільни Супрун” тощо.
На дверях також вивішено пояснення щодо причин оголошеного страйку.
“Страйк оголошено у зв’язку з безпрецедентним брутальним та незаконним втручанням керівництва Міністерства охорони здоров’я України в незалежність та самоврядність НМУ імені О.О.Богомольця, що є грубим порушенням частини 3 ст.2 Закону України „Про вищу освіту“, Конституції України та інших актів законодавства, що гарантують автономію вищих навчальних закладів в Україні”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, студенти та трудовий колектив Національного медуніверситету імені О.Богомольця оголосили безстроковий страйк. Так, з понеділка 26 лютого навчальний процес і наукова діяльність в університеті Богомольця повністю зупиняється на невизначений час.
Нагадаємо, МОЗ відсторонив від обов'язків ректора НМУ ім. Богомольця Катерину Амосову. Причиною такого рішення стала відсутність договору між Центром тестування, який є єдиною уповноваженою на проведення ліцензійних іспитів “Крок” організацією, та університетом на проведення ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 1. Стоматологія".
Сама Амосова назвала своє відсторонення "спробою розправи з нею" з боку Міністерства охорони здоров'я.