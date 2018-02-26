Забастовка в медуниверситете Богомольца: на дверях админкорпуса повесили цепь
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В связи с объявленной забастовкой на двери административного корпуса Национального медуниверситета имени Богомольца повесили цепь, передает корреспондент УНН.
На дверях ректората медуниверситету имени Богомольца, который расположен на бульваре Шевченко, повесили массивную цепь. Кроме того, на самом здании вывесили плакаты, в частности с такими надписями, как "НМУ против произвола", "Забастовка НМУ против произвола Супрун", "Кабмин, уволь Супрун" и другие.
На дверях также вывешено объяснение о причинах объявленной забастовки.
"Забастовка объявлена в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени Богомольца, что является грубым нарушением части 3 ст.2 Закона Украины "О высшем образовании", Конституции Украины и других актов законодательства, гарантирующих автономию высших учебных заведений в Украине", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, студенты и трудовой коллектив Национального медуниверситета имени Богомольца объявили бессрочную забастовку. Так, с понедельника 26 февраля учебный процесс и научная деятельность в университете Богомольца полностью останавливается на неопределенное время.
Напомним, Минздрав отстранил от обязанностей ректора НМУ им.Богомольца Екатерину Амосову. Причиной такого решения стало отсутствие договора между Центром тестирования, который является единственным уполномоченным на проведение лицензионных экзаменов "Крок" организацией, и университетом на проведение лицензионного интегрированного экзамена "Крок 1. Стоматологія".
Сама Е.Амосова назвала свое отстранение "попыткой расправы с ней" со стороны Министерства здравоохранения.