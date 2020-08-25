Стратегію розвитку органів прокуратури обговорили з представниками Офісу Ради Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Офісі Генерального прокурора пройшла відеоконференція щодо результатів функціонально-організаційного аналізу регіональних та місцевих прокуратур, проведеного міжнародною консалтинговою компанією PwC у рамках Меморандуму про співпрацю з Радою Європи, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОГП.
Так, участь у відеоконференції взяли, зокрема, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, Заступник Голови Офісу Ради Європи в Україні Олена Литвиненко, партнер компанії PwC Дмитро Нечитайло.
"Зараз ми активно працюємо над розробкою Стратегії розвитку органів прокуратури, яка стане частиною Концепції розвитку органів правопорядку. Стратегія має бути, звичайно, орієнтованою на громадян, але в центрі має бути прокурор – сильний, потужний і захищений. Проведений нашими партнерами аналіз ляже в основу штатного розпису обласних та окружних прокуратур та інших важливих змін, щоб ми могли сучасно і правильно виконувати покладені на нас законом і державою функції", - заявила Генеральний прокурор.
У свою чергу, Заступник Голови Офісу РЄ в Україні висловила сподівання, що аналіз стане ефективним інструментом у процесі розвитку, а також, що Рада Європи продовжить співпрацю з ОГП у рамках Меморандуму.
"Ми будемо раді долучитися до розробки Стратегії розвитку органів прокуратури, щоб стандарти Ради Європи стали її невід’ємною частиною", - підкреслила Литвиненко.
Компанія PricewaterhouseCoopers презентувала результати проведеного функціонально-організаційного аналізу регіональних та місцевих прокуратур. За висновками експертів, для підвищення результативності та ефективності роботи органів прокуратури пріоритетними напрямками розвитку є автоматизація процесів, розвиток персоналу та вдосконалення організаційної структури.
"Ми дуже вдячні за фаховий погляд експертів. Він стане для нас орієнтиром у подальшому процесі розвитку. Ми вже почали втілювати рекомендації партнерів - працюємо над автоматизацією процесів, створили Тренінговий центр, який займається підвищенням кваліфікації прокурорів, бо люди - наш пріоритет", - підсумувала Венедіктова.
Як повідомляв УНН, минулого тижня керівний склад ОГП та очільники окремих прокуратур областей та місцевих прокуратур вперше в історії прокуратури зустрілись для обговорення стратегії розвитку органів прокуратури на 2021-2023 роки.