Стратегія економічної безпеки та цифрова освіта: порядок денний Кабміну
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 10 березня, планує розглянути, зокрема, проект указу Президента про рішення РНБО “Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року" та питання веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта". Про це УНН повідомляє з посиланням на порядок денний уряду.
Деталі
Загалом на порядку денному Кабміну низка питань.
Зокрема, уряду планує розглянути проекти постанов уряду про затвердження порядку вручення посвідчення донора крові та компонентів крові та його форми; про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про внесення змін до Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей.
Також уряд має сьогодні розглянути проекти розпоряджень про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції.
Окрім того, на порядку денному - питання про делегацію уряду України для участі у 65-й сесії Комісії Організації Об’єднаних Націй зі становища жінок; про підготовку та відзначення у 2021 році 360-річчя з дня заснування Львівського національного університету імені Івана Франка; питання Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта".
На порядку денному є й кадрові питання.
Урядовці планують також розглянути проект указу Президента про рішення РНБО “Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року".
Доповнення
Раніше в уряді заявляли, що стратегія економічної безпеки базується на пріоритетах національних економічних інтересів та визначає мету, напрями, завдання та механізми державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки. У документі проведено детальну оцінку стану економічної безпеки та ідентифіковано загрози за основними складовими економічної безпеки – фінансовою, виробничою, інвестиційно-інноваційною, зовнішньоекономічною, макроекономічною.
Реалізація стратегії, як очікується, дозволить запровадити прозору систему постійного моніторингу економічної стійкості та щорічну системну оцінку стану економічної безпеки, а також сприятиме підвищенню ефективності реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки і політичну відповідальність за її результати.