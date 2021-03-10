Стратегия экономической безопасности и цифровое образование: повестка дня Кабмина
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 10 марта, планирует рассмотреть, в частности, проект указа Президента о решении СНБО "О Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года" и вопросы веб-портала цифрового образования "Дия. Цифровое образование". Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня правительства.
Детали
Всего на повестке дня Кабмина ряд вопросов.
В частности, правительство планирует рассмотреть проекты постановлений об утверждении порядка вручения удостоверения донора крови и компонентов крови и его формы; о внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; о внесении изменений в Положение о Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
Также правительство сегодня планирует рассмотреть проекты распоряжений о выделении средств для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших (умерших) во время участия в антитеррористической операции, и лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в указанной операции.
Кроме того, в повестке дня - вопрос о делегации правительства Украины для участия в 65-й сессии Комиссии Организации Объединенных Наций относительно положения женщин; о подготовке и праздновании в 2021 году 360-летия со дня основания Львовского национального университета имени Ивана Франко; вопрос Единого государственного веб-портала цифрового образования "Дия. Цифровое образование".
В повестке дня есть и кадровые вопросы.
Члены правительства планируют также рассмотреть проект указа Президента о решении СНБО "О Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года".
Дополнение
Ранее в правительстве заявляли, что стратегия экономической безопасности базируется на приоритетах национальных экономических интересов и определяет цели, направления, задачи и механизмы государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности. В документе проведено подробную оценку состояния экономической безопасности и идентифицированы угрозы по основным составляющим экономической безопасности - финансовой, производственной, инвестиционно-инновационной, внешнеэкономической, макроэкономической.
Реализация стратегии, как ожидается, позволит внедрить прозрачную систему постоянного мониторинга экономической устойчивости и ежегодную системную оценку состояния экономической безопасности, а также будет способствовать повышению эффективности реализации государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности и политическую ответственность за ее результаты.