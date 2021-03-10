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Стратегия экономической безопасности и цифровое образование: повестка дня Кабмина

Стратегия экономической безопасности и цифровое образование: повестка дня Кабмина

Киев  •  УНН

 • 16269 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 10 марта, планирует рассмотреть, в частности, проект указа Президента о решении СНБО "О Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года" и вопросы веб-портала цифрового образования "Дия. Цифровое образование". Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня правительства.

Детали

Всего на повестке дня Кабмина ряд вопросов.

В частности, правительство планирует рассмотреть проекты постановлений об утверждении порядка вручения удостоверения донора крови и компонентов крови и его формы; о внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; о внесении изменений в Положение о Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Также правительство сегодня планирует рассмотреть проекты распоряжений о выделении средств для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших (умерших) во время участия в антитеррористической операции, и лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в указанной операции.

Кроме того, в повестке дня - вопрос о делегации правительства Украины для участия в 65-й сессии Комиссии Организации Объединенных Наций относительно положения женщин; о подготовке и праздновании в 2021 году 360-летия со дня основания Львовского национального университета имени Ивана Франко; вопрос Единого государственного веб-портала цифрового образования "Дия. Цифровое образование".

В повестке дня есть и кадровые вопросы.

Члены правительства планируют также рассмотреть проект указа Президента о решении СНБО "О Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года".

Дополнение

Ранее в правительстве заявляли, что стратегия экономической безопасности базируется на приоритетах национальных экономических интересов и определяет цели, направления, задачи и механизмы государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности. В документе проведено подробную оценку состояния экономической безопасности и идентифицированы угрозы по основным составляющим экономической безопасности - финансовой, производственной, инвестиционно-инновационной, внешнеэкономической, макроэкономической.

Реализация стратегии, как ожидается, позволит внедрить прозрачную систему постоянного мониторинга экономической устойчивости и ежегодную системную оценку состояния экономической безопасности, а также будет способствовать повышению эффективности реализации государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности и политическую ответственность за ее результаты.

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