Страхова ARX - лідер ринку у п'яти номінаціях за підсумками Insurance TOP 2020

Компанія ARX отримала максимальну кількість лідерських номінацій - 5. Компанія ARX Lifе увійшла у Топ-10 страховиків життя.

Згідно з журналом Insrance Top, АRX - компанія № 1 за наступними напрямками:

• Валові страхові премії

• Чисті премії

• Пряме страхування

• Автострахування КАСКО

• Страхування фізичних осіб

Сума страхових премій компанії ризикового страхування ARX у 2020 році склала 2,7 млд грн, що на 15% більше показників 2019 року. Премії компанії ARX Life склали 259,6 млн, показавши 45% приросту по відношенню до 2019.

Сума страхових премій по КАСКО за 2020 склала більше 1,6 млрд гривень, що на 17% більше, ніж в 2019. році.

У 2020 компанія уклала понад 2 млн договорів, що на 7% більше, ніж в 2019 році. Кожен день ARX виплачує близько 4 млн грн страхових відшкодувань своїм клієнтам.

За результатами 2020 страховики заробили рекордний прибуток в 2,2 млрд грн. Рентабельність активів склала 3,4%. За цим показником страховики випередили інші небанківські фінансові компанії.

Найбільш поширеними видами страхування на ринку залишається автострахування (КАСКО, ОСАГО і Зелена карта) і особисте страхування (медичне і життя).