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Страховая ARX – лидер рынка в пяти номинациях по итогам 2020 года

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Журнал Insurance TOP представил итоги работы крупнейших украинских компаний рискового страхования и страхования жизни в разрезе видов страхования и регионов Украины за 2020 год, передает УНН.

Страховая ARX – лидер рынка в пяти номинациях по итогам 2020 года

Компания ARX получила максимальное количество лидерских номинаций — 5. Компания ARX Lifе вошла в Топ-10 страховщиков жизни.

Согласно журналу Insrance Top, АRX – компания № 1 по следующим направлениям:

• Валовые страховые премии
• Чистые премии
• Прямое страхование
• Автострахование КАСКО
• Страхование физических лиц

Cумма страховых премий компании рискового страхования ARX за 2020 год cоставила 2,7 млд грн, что на 15% больше показателей 2019 года. Премии компании ARX Life составили 259,6 млн, показав 45% прироста по отношению к 2019.

Сумма страховых премий по КАСКО за 2020 составила более 1,6 млрд гривен, что на 17% больше, чем в 2019. году.

В 2020 компания заключила более 2 млн договоров, что на 7% больше, чем в 2019 году. Каждый день ARX выплачивает около 4 млн грн страховых возмещений своим клиентам.

По результатам 2020 страховщики заработали рекордную прибыль в 2.2 млрд грн. Рентабельность активов составила 3.4%. По этому показателю страховщики опередили другие небанковские финкомпании.

Наиболее распространенными видами страхования на рынке остается автострахование (КАСКО, ОСАГО и Зеленая карта) и личное страхование (медицинское и жизни).

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