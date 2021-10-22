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Стоянки давніх людей: на Київщині археологи виявили цікаву знахідку

Київ • УНН

 • 19060 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Неподалік від Києва, у Бучанському районі, археологи знайшли три стоянки давніх людей, яким понад 10 тисяч років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Науково-дослідний центр "Рятівна археологічна служба".

Стоянки давніх людей: на Київщині археологи виявили цікаву знахідку

Деталі

Знахідки стоянок давніх людей вдалося виявити завдяки археологічним розвідкам у Бучанському районі на Київщині перед будівництвом Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м.Києва. Стоянки датують часом фінального палеоліту. За даними знахідок зі схожих пам’яток, давні люди жили у спорудах на кшталт чумів, що і до нині використовується населенням крайньої півночі Євразії.

Віднайдені вироби з кременю, а це декілька знарядь праці, свідчать, що колись на цьому місці були тимчасові поселення. Під час обстеження лише першої ділянки археологи “Рятівної археологічної служби” виявили та нанесли на карти 15 нових об’єктів археології.

Археологічні розвідки під час проектування Великої кільцевої автомобільної дороги, що мають на меті виявити об’єкти археології, стартували більше, аніж 10 років тому. Перші дослідження науковці Рятівної археологічної служби здійснили ще у 2007 р. Тоді відкрили сім нових різночасових археологічних пам’яток на відтинку між Клавдієво-Тарасове та Миколаївкою.

За словами керівника досліджень Тараса Миляна, такі знахідки виявляють рідко.

Нагадаємо

Археологи знайшли унікальні амфороподібні скляні підвіски під час досліджень ґрунтового могильника на Барвінковій горі на Полтавщині.

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