Стоянки древних людей: на Киевщине археологи обнаружили интересную находку
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Недалеко от Киева, в Бучанском районе, археологи нашли три стоянки древних людей, которым более 10 тысяч лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Научно-исследовательский центр "Спасительная археологическая служба".
Детали
Находки стоянок древних людей удалось обнаружить благодаря археологическим изысканиям в Бучанском районе Киевской области перед строительством Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева. Стоянки датируют время финального палеолита. По данным находок из подобных раскопок, древние люди жили в сооружениях типа чумов, что и в настоящее время используется населением крайнего севера Евразии.
Найденные изделия из кремня, а это несколько орудий труда, свидетельствуют, что когда-то на этом месте были временные поселения. При обследовании только первого участка археологи “Спасительной археологической службы” обнаружили и нанесли на карты 15 новых объектов археологии.
Археологические разведки при проектировании Большой кольцевой автомобильной дороги, имеющие целью выявить объекты археологии, стартовали больше, чем 10 лет назад. Первые исследования ученые спасительной археологической службы совершили еще в 2007 г. Тогда открыли семь новых разновременных археологических памятников на отрезке между Клавдиево-Тарасово и Николаевкой.
По словам руководителя исследований Тараса Миляна, такие находки обнаруживают редко.
Напомним
Археологи нашли уникальные амфороподобные стеклянные подвески во время исследований почвенного могильника на Барвинковой горе в Полтавской области.