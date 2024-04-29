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Стовп чорного диму помітили у Кривому Розі: на складі одного із промислових підприємств виникла пожежа

Стовп чорного диму помітили у Кривому Розі: на складі одного із промислових підприємств виникла пожежа

Київ • УНН

 • 18939 перегляди

У Кривому Розі на складі промислового підприємства сталася пожежа, яка спричинила стовп чорного диму, але вона не була пов'язана з бойовими діями, і на місці події працювали рятувальники.

У Кривому Розі помітили стовп чорного диму. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, на складі одного із промислових підприємств виникла пожежа, передає УНН.

Щодо стовпа чорного диму на півночі міста. Це не пов'язано із бойовими діями. Пожежа на складі одного із промислових підприємств. Рятувальники вже працюють на місці - повідомив Вілкул.

На Дніпропетровщині вночі знищили два російські безпілотники-розвідники28.04.24, 10:47 • 22009 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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