Стовп чорного диму помітили у Кривому Розі: на складі одного із промислових підприємств виникла пожежа

У Кривому Розі помітили стовп чорного диму. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, на складі одного із промислових підприємств виникла пожежа, передає УНН.

Щодо стовпа чорного диму на півночі міста. Це не пов'язано із бойовими діями. Пожежа на складі одного із промислових підприємств. Рятувальники вже працюють на місці - повідомив Вілкул.

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