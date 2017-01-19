Стосовно прокурорів "Генеральної прокуратури "ЛНР" розпочато заочне розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. На Луганщині розпочато спеціальне розслідування стосовно п’яти прокурорів, які займають “керівні посади” у “Генеральній прокуратурі “ЛНР”. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Луганської області.
Встановлено, що пять прокурорів-зрадників, порушивши присягу працівника прокуратури України, перейшли на сторону терористичної організації “ЛНР” та зайняли керівні посади у “Генеральній прокуратурі “ЛНР”.
У зв’язку з тим, що прокурори “Генеральної прокуратури “ЛНР” переховуються від слідства на тимчасово непідконтрольній владі України території, за принципової позиції прокуратури області стосовно останніх розпочато процедуру спеціального (заочного) досудового розслідування.
Санкцією ч.1 ст.258-3 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна або без такої.