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В отношении прокуроров "генеральной прокуратуры "ЛНР" начали заочное расследование

В отношении прокуроров "генеральной прокуратуры "ЛНР" начали заочное расследование

Киев • УНН

 • 8062 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В Луганской области начали специальное расследование в отношении пяти прокуроров, занимающих "руководящие должности" в "генеральной прокуратуре "ЛНР". Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Установлено, что пять прокуроров-предателей, нарушив присягу работника прокуратуры Украины, перешли на сторону террористической организации "ЛНР" и заняли руководящие должности в "генеральной прокуратуре "ЛНР".

В связи с тем, что прокуроры "генеральной прокуратуры "ЛНР" скрываются от следствия на временно неподконтрольной власти Украины территории, при принципиальной позиции прокуратуры области в отношении последних начали процедуру специального (заочного) досудебного расследования.

Санкцией ч.1 ст.258-3 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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