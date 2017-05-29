Столярний цех горів на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Черкаські рятувальники ліквідували пожежу в будівлі столярного цеху. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Черкаської області.
В суботу, 27 травня, о 00:20 із села Дубіївка, черкаські рятувальники отримали повідомлення про пожежу столярного цеху на вулиці 8-го Березня.
Пожежу о 02:20 було локалізовано, а о 04:40 повністю ліквідовано. Під час гасіння пожежі, рятувальникам вдалось захистити від вогню поруч розташовану будівлю, в якій зберігалися будівельні матеріали.
Загалом, на місці пожежі працювали 19 рятувальників та 5 одиниць пожежної техніки.
Внаслідок пожежі вогонь знищив 10 м.куб. дощок, деревообробне обладнання, а також покрівлю та перекриття споруди.
Як стало відомо, серед версій виникнення пожежі розглядається й підпал.
Як повідомляв УНН, минулого тижня 1,5 тис. пожеж сталось в Україні, 20 людей загинуло.