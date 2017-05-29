Столярный цех горел в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Черкасские спасатели ликвидировали пожар в здании столярного цеха. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Черкасской области.
В субботу, 27 мая, в 00:20 из села Дубиевка, черкасские спасатели получили сообщение о пожаре столярного цеха на улице 8-го Марта.
Пожар в 02:20 был локализован, а в 04:40 полностью ликвидирован. Во время тушения пожара, спасателям удалось защитить от огня рядом стоящее здание, в котором хранились строительные материалы.
В общем, на месте пожара работали 19 спасателей и 5 единиц пожарной техники.
В результате пожара огонь уничтожил 10 м.куб. досок, деревообрабатывающее оборудование, а также кровлю и перекрытия здания.
Как стало известно, среди версий возникновения пожара рассматривается и поджог.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе 1,5 тыс. пожаров произошло в Украине, 20 человек погибли.