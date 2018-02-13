Столтенберг зустрінеться з Порошенком цього тижня у Мюнхені
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг повідомив, що цього тижня зустрічатиметься з Президентом України Петром Порошенком на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції перед засіданням міністрів країн НАТО, передає УНН.
"Я зустрічаюся з Президентом Порошенком на цьому тижні у Мюнхені", - сказав він.
За словами Й.Столтенбега, НАТО продовжуватиме надавати підтримку Україні.
"Україна – наш близький партнер. Ми продовжуємо тісне співробітництво з Україною. Ми підтримуємо їхню територіальну цілісність. І ми надаємо як практичну, так і політичну допомогу Україні", - запевнив Генсек Альянсу.
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Раніше заступник голови АП Костянтин Єлісєєв в ефірі одного з телеканалів також анонсував зустрічі Глави держави з іншими світовими лідерами на полях Мюнхенської безпекової конференції, в тому числі не виключив зустріч Президента Петра Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої "будуть обговорені питання подальшого залучення Німеччини до врегулювання ситуації на Донбасі, і будуть обговорені нові ініціативи, які закладені в коаліційній угоді німецькій, зокрема, йдеться про розгортання миротворчої операції ООН на окупованому Донбасі".
Додамо, Мюнхенська конференція з безпеки цього року відбудеться 16-18 лютого.