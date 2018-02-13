Столтенберг встретится с Порошенко на этой неделе в Мюнхене

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 81824 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 96024 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 98411 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 112004 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101869 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105233 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112188 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117162 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122967 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134593 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Столтенберг встретится с Порошенко на этой неделе в Мюнхене

Столтенберг встретится с Порошенко на этой неделе в Мюнхене

Киев  •  УНН

 • 8872 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на этой неделе встретится с Президентом Украины Петром Порошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции перед заседанием министров стран НАТО, передает УНН.

"Я встречаюсь с Президентом Порошенко на этой неделе в Мюнхене", - сказал он.

По словам Й.Столтенбега, НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине.

"Украина - наш близкий партнер. Мы продолжаем тесное сотрудничество с Украиной. Мы поддерживаем их территориальную целостность. И мы предоставляем как практическую, так и политическую помощь Украине", - заверил Генсек Альянса.

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Ранее заместитель главы АП Константин Елисеев в эфире одного из телеканалов также анонсировал встречи Главы государства с другими мировыми лидерами на полях Мюнхенской конференции по безопасности, в том числе не исключил встречу Президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которой "будут обсуждены вопросы дальнейшего привлечения Германии к урегулированию ситуации на Донбассе, и будут обсуждены новые инициативы, которые заложены в коалиционном соглашении немецком, в частности, речь идет о развертывании миротворческой операции ООН на оккупированом Донбассе".

Добавим, Мюнхенская конференция по безопасности в этом году состоится 16-18 февраля.

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