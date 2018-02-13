Столтенберг встретится с Порошенко на этой неделе в Мюнхене

"Я встречаюсь с Президентом Порошенко на этой неделе в Мюнхене", - сказал он.

По словам Й.Столтенбега, НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине.

"Украина - наш близкий партнер. Мы продолжаем тесное сотрудничество с Украиной. Мы поддерживаем их территориальную целостность. И мы предоставляем как практическую, так и политическую помощь Украине", - заверил Генсек Альянса.

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Ранее заместитель главы АП Константин Елисеев в эфире одного из телеканалов также анонсировал встречи Главы государства с другими мировыми лидерами на полях Мюнхенской конференции по безопасности, в том числе не исключил встречу Президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которой "будут обсуждены вопросы дальнейшего привлечения Германии к урегулированию ситуации на Донбассе, и будут обсуждены новые инициативы, которые заложены в коалиционном соглашении немецком, в частности, речь идет о развертывании миротворческой операции ООН на оккупированом Донбассе".

Добавим, Мюнхенская конференция по безопасности в этом году состоится 16-18 февраля.