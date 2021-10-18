Столиця знову випередила Київщину за кількістю ДТП на вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Києві за минулі вихідні, 14-17 жовтня, сталося 350 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
Цитата
“Патрульні Києва за вихідні оформили 328 ДТП без травмованих і заявлено 22 ДТП з травмованими”, — повідомили в патрульній поліції.
Доповнення
У Київській області за минулі вихідні, 14-17 жовтня, сталося близько 160 дорожньо-транспортних пригод, троє людей загинули.
Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-вересні в Україні сталося 137 286 ДТП, що на 15,5% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 18 032 ДТП — з травмованими (-5,7%), у яких загинуло 2225 людей (-10,4%) та 22 200 людей отримали травми (-6,3%).