Столиця знову випередила Київщину за кількістю ДТП на вихідних

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Києві за минулі вихідні, 14-17 жовтня, сталося 350 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

Цитата

“Патрульні Києва за вихідні оформили 328 ДТП без травмованих і заявлено 22 ДТП з травмованими”, — повідомили в патрульній поліції.

Доповнення

У Київській області за минулі вихідні, 14-17 жовтня, сталося близько 160 дорожньо-транспортних пригод, троє людей загинули.

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-вересні в Україні сталося 137 286 ДТП, що на 15,5% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 18 032 ДТП — з травмованими (-5,7%), у яких загинуло 2225 людей (-10,4%) та 22 200 людей отримали травми (-6,3%).

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