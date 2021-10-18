Столица снова опередила Киевскую область по количеству ДТП на выходных
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Киеве за минувшие выходные, 14-17 октября, произошло 350 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
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“Патрульные Киева за выходные оформили 328 ДТП без травмированных и заявлено 22 ДТП с травмированными”, — сообщили в патрульной полиции.
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В Киевской области за минувшие выходные, 14-17 октября, произошло около 160 ДТП, три человека погибли.
Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-сентябре в Украине произошло 137 286 ДТП, что на 15,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 18 032 ДТП — с травмированными (-5,7%), в которых погибло 2225 человек (-10,4%) и 22 200 человек получили травмы (-6,3%).