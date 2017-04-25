Столиця готова до проведення Євробачення-2017 - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Місто Київ повністю готове до проведення Євробачення-2017 у травні цього року. Про це під час прес-конференції заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.
“Місто Київ абсолютно готове до проведення Євробачення у травні місяці 2017 року. Як ми казали, Київ був готовий, Київ є готовий, Київ буде готовий”, — сказав він.
Нагадаємо, півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 – 13 травня.
Як передавав УНН, Київ виділив півмільйона гривень на підготовку столичних волонтерів до Євробачення-2017.