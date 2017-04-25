Столица готова к проведению Евровидения-2017 - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Город Киев полностью готов к проведению Евровидения-2017 в мае этого года. Об этом во время пресс-конференции заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников, передает корреспондент УНН.
“Город Киев абсолютно готов к проведению Евровидения в мае 2017 года. Как мы говорили, Киев был готов, Киев есть готов, Киев будет готов”, — сказал он.
Напомним, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 — 13 мая.
Как сообщал УНН, Киев выделил полмиллиона гривен на подготовку столичных волонтеров к Евровидению-2017.