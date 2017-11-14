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Столичну пожежу на Панаса Мирного локалізували

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Пожежу у житловому будинку в центрі столиці на вулиці Панаса Мирного локалізовано, передає кореспондент УНН.

Наразі пожежу локалізовано, йде заливання останнього поверху будівлі. Далі стадія ліквідації.

Крім того, Червоний хрест повідомив про готовність надати ночліг евакуйованим, але до них поки ніхто не звертався за допомогою.

До ліквідації пожежі залучили 10 одиниць техніки та 60 вогнеборців.

Нагадаємо, у центрі столиці горить житловий будинок. В зв'язку з цим вулиця Панаса Мирного перекрита зі сторони вул. Рибальської.

Українські Національні Новини

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