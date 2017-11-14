Столичный пожар на Панаса Мирного локализовали

В настоящее время пожар локализован, идет заливка последнего этажа здания. Далее стадия ликвидации.

Кроме того, Красный крест заявил о готовности предоставить ночлег эвакуированным, но к ним пока никто не обращался за помощью.

К ликвидации пожара привлекли 10 единиц техники и 60 пожарных.

Напомним, в центре столицы горит жилой дом. В связи с этим улица Панаса Мирного перекрыта со стороны ул. Рыбальской.