Столичный пожар на Панаса Мирного локализовали
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Пожар в жилом доме в центре столицы на улице Панаса Мирного локализован, передает корреспондент УНН.
В настоящее время пожар локализован, идет заливка последнего этажа здания. Далее стадия ликвидации.
Кроме того, Красный крест заявил о готовности предоставить ночлег эвакуированным, но к ним пока никто не обращался за помощью.
К ликвидации пожара привлекли 10 единиц техники и 60 пожарных.
Напомним, в центре столицы горит жилой дом. В связи с этим улица Панаса Мирного перекрыта со стороны ул. Рыбальской.