Столичний забудовник із Круглоуніверситетської у суді довів неправомірність дій поліції

“Арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 2 листопада 2016 року на земельну ділянку по вул. Круглоуніверситетській 2/1 в м. Києві, власником якої є ТОВ БЦ „Діамант хол“ шляхом заборони відчуження, розпорядження та використання вказаною земельною ділянкою — скасувати”, — сказано в Ухвалі.

Нагадаємо, забудовник Круглоуніверситетської оскаржив до суду рішення місцевого архбудконтролю.

Раніше, господарський суд Києва повторно визнав законним право власності столичного забудовника БЦ “Діамант хол” на землю по вул. Круглоуніверситетській 2/1.

Крім того, БЦ “Діамант хол” також виграв суд у КП “Київблагоустрій”.

Також нагадаємо, згідно з документами Державної архітектурної інспекції України, на виконання будівельних робіт за адресою вул. Круглоуніверситетська 2/1 наявний відповідний дозвіл.

Сама компанія БЦ “Діамант хол” неодноразово заявляла, що має всі законні підстави для проведення будівельних робіт, більше того оприлюднила перелік своїх дозвільних документів.

За словами представника компанії Л. Бугайчук на роботу забудовника чиниться неправомірний тиск.

“Йде тиск на бізнес, який можна зупинити лише судовими рішеннями”, — зазначила вона.