Столичный застройщик с Круглоуниверситетской в ​​суде доказал неправомерность действий полиции

"Арест наложенный постановлением судьи Печерского районного суда города Киева от 2 ноября 2016 года на земельный участок по ул. Круглоуниверситетской 2/1 в г. Киев, владельцем которой является ООО БЦ "Диамант холл" путем запрета отчуждения, распоряжения и использования указанным земельным участком - отменить", - сказано в Постановлении.

Напомним, застройщик с Круглоуниверситетской обжаловал в суде решение местного архстройконтроля.

Ранее, хозяйственный суд Киева повторно признал законным право собственности столичного застройщика БЦ "Диамант холл" на землю по ул. Круглоуниверситетской 2/1.

Кроме того, БЦ "Диамант холл" также выиграл суд у КП "Киевблагоустройство".

Также напомним, согласно документам Государственной архитектурной инспекции Украины, на выполнение строительных работ по адресу ул. Круглоуниверситетская 2/1 есть соответствующее разрешение.

Сама компания БЦ "Диамант холл" неоднократно заявляла, что имеет все законные основания для проведения строительных работ, более того обнародовала перечень своих разрешительных документов.

По словам представителя компании Л. Бугайчук на работу застройщика оказывается неправомерное давление.

"Идет давление на бизнес, которое можно остановить только судебными решениями", - отметила она.