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Столичний суд вирішив допитати по відеозв’язку В.Януковича 25 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Святошинський районний суд Києва вирішив здійснити допит екс-президента України Віктора Януковича та екс-командувача внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка у режимі відеоконференцзв’язку о 13 годині 25 листопада у межах кримінального провадження за обвинуваченням п’яти екс-беркутівців у розстрілі активістівм Майдану. Про це повідомив головуючий суддя Сергій Дячук.

Столичний суд вирішив допитати по відеозв’язку В.Януковича 25 листопада

"Суд ухвалив: змінити порядок дослідження доказів і спланувати на наступне судове засідання допит свідків Януковича і шуляка в порядку відеоконференцзв’язку на виконання запиту про надання міжнародної допомоги", - оголосив рішення суддя.

С.Дячук також поінформував учасників процесу, що суд оголошує перерву у розгляді справи для організації відеоконференцзв’язку до 13 години 25 листопада.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва 16 листопада отримав повідомлення від Ростовського обласного суду РФ щодо можливості проведення допиту в режимі відеоконференції колишнього президента України Віктора Януковича.

Допит екс-президента В.Януковича як свідка у справі про звинувачення п'ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" у вбивствах активістів Майдану може відбутися 25 листопада.

Як повідомляв УНН, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.

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