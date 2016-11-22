Столичний суд вирішив допитати по відеозв’язку В.Януковича 25 листопада

"Суд ухвалив: змінити порядок дослідження доказів і спланувати на наступне судове засідання допит свідків Януковича і шуляка в порядку відеоконференцзв’язку на виконання запиту про надання міжнародної допомоги", - оголосив рішення суддя.

С.Дячук також поінформував учасників процесу, що суд оголошує перерву у розгляді справи для організації відеоконференцзв’язку до 13 години 25 листопада.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва 16 листопада отримав повідомлення від Ростовського обласного суду РФ щодо можливості проведення допиту в режимі відеоконференції колишнього президента України Віктора Януковича.

Допит екс-президента В.Януковича як свідка у справі про звинувачення п'ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" у вбивствах активістів Майдану може відбутися 25 листопада.

Як повідомляв УНН, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.