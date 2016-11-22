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Столичный суд решил допросить по видеосвязи В.Януковича 25 ноября

Киев • УНН

 • 8420 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Святошинский районный суд Киева решил осуществить допрос экс-президента Украины Виктора Януковича и экс-командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка в режиме видеоконференцсвязи в 13 часов 25 ноября в пределах уголовного производства по обвинению пяти экс-беркутовцев в расстреле активистов Майдана. Об этом сообщил судья Сергей Дячук.

Столичный суд решил допросить по видеосвязи В.Януковича 25 ноября

"Суд постановил: изменить порядок исследования доказательств и спланировать на следующее судебное заседание допрос свидетелей Януковича и Шуляка в порядке видеоконференцсвязи на выполнение запроса о предоставлении международной помощи", - огласил решение судья.

С.Дячук также проинформировал участников процесса, что суд объявляет перерыв в рассмотрении дела для организации видеоконференцсвязи до 13 часов 25 ноября.

Напомним, Святошинский районный суд Киева 16 ноября получил сообщение от Ростовского областного суда РФ о возможности допроса в режиме видеоконференции бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Допрос экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетеля по делу об обвинении пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в убийствах активистов Майдана может состояться 25 ноября.

Как сообщал УНН, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.

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