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Столичний суд дозволив затримати О.Захарченка

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Апеляційний суд міста Києва надав дозвіл на затримання з метою приводу Олександра Захарченка, який підозрюється в участі у діяльності терористичної організації “Донецька народна республіка”, передає УНН з посиланням на прес-службу суду.

Столичний суд дозволив затримати О.Захарченка

"8 лютого 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу, подану прокурором, на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14 грудня 2016 року. Вказаною ухвалою суду першої інстанції відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в рамках проведення досудового розслідування, за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України за підозрою Захарченка О.В. в участі у діяльності терористичної організації “Донецька народна республіка”, відносно Захарченка О.В", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за результатами апеляційного розгляду колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва постановила: апеляційну скаргу, подану прокурором — задовольнити; ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14 грудня 2016 року — скасувати.

Також вказано, що суд ухвалив рішення постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України про затримання з метою приводу Захарченка О.В. для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в рамках проведення досудового розслідування за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України за підозрою Захарченка О.В. в участі у діяльності терористичної організації “Донецька народна республіка” — задовольнити.

"Надати дозвіл на затримання з метою приводу Захарченка О.В. для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в рамках проведення досудового розслідування за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України за підозрою Захарченка О.В. в участі у діяльності терористичної організації “Донецька народна республіка”; визначити строк дії ухвали — 6 місяців з дня винесення", - сказано у повідомленні.

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