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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Столичный суд разрешил задержать А.Захарченко

Киев • УНН

 • 8895 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Апелляционный суд города Киева дал разрешение на задержание с целью привода Александра Захарченко, который подозревается в участии в деятельности террористической организации "Донецкая народная республика", передает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

Столичный суд разрешил задержать А.Захарченко

"8 февраля 2017 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором, на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 14 декабря 2016 года. Указанным определением суда первой инстанции отказано в удовлетворении ходатайства прокурора отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержании государственного обвинения Генеральной прокуратуры Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, в рамках проведения досудебного расследования по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины по подозрению Захарченко А.В. в участии в деятельности террористической организации "Донецкая народная республика", относительно Захарченко А.В.", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила: апелляционную жалобу, поданную прокурором - удовлетворить; определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 14 декабря 2016 - отменить.

Также указано, что суд принял решение вынести новое решение, которым ходатайство прокурора отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения Генеральной прокуратуры Украины о задержании с целью поводу Захарченко А.В. для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, в рамках проведения досудебного расследования по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины по подозрению Захарченко А.В. в участии в деятельности террористической организации "Донецкая народная республика" - удовлетворить.

"Предоставить разрешение на задержание с целью привода Захарченко А.В. для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, в рамках проведения досудебного расследования по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины по подозрению Захарченко А. В. в участии в деятельности террористической организации "Донецкая народная республика", определить срок действия постановления - 6 месяцев со дня вынесения", - сказано в сообщении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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