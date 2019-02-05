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Столичний пологовий №3 отримав обладнання, що зменшує ймовірність патологій у породіль - Кличко

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували Київський міський пологовий будинок №3. - Він працює в столиці з 1981 року. Сьогодні цей пологовий будинок надає цілодобову акушерсько – гінекологічну допомогу населенню Святошинського, Солом’янського та Шевченківського районів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА. 

Стаціонар медзакладу розрахований на 190 ліжок. Протягом року лікування в ньому отримують майже 13 тисяч жінок. У тому числі, приймають близько 3500 пологів.

"У цьому пологовому будинку здійснили капітальний ремонт першого поверху акушерського відділення. Капітальний ремонт зовнішньої та внутрішніх інженерних мереж, зовнішньої каналізаційної мережі. Вартість робіт склала понад 10 мільйонів гривень.

Окрім того, закупили сучасне медичне обладнання на 36,5 мільйонів гривень. Це, як відзначають лікарі, дозволило в два рази зменшити патології під час вагітності та родів", - наголосив Кличко.

Після ремонту у сучасному медзакладі функціонують 10 пологових залів. 6 з яких – сімейні. Сучасна операційна та палата інтенсивної терапії для новонароджених, палата інтенсивної терапії для породіль після операції. В планах на цей рік – ремонт фасаду будівлі та ремонт ще двох поверхів лікарні.

Кличко підкреслив, тільки впродовж останніх двох років на утримання дитячих лікарень та пологових будинків столиця виділила більш, як півтора мільярди гривень. В рамках міської цільової програми «Здоров'я киян» на охорону материнства та дитинства у 2017-2018 році було придбано медикаментів на 110 мільйонів. Понад 400 мільйонів витрачено на закупівлю сучасного обладнання. Вперше за багато років усі пологові будинки Києва забезпечені сучасним обладнанням.

За словами мера столиці, медична галузь – одна з пріоритетних для міської влади. Тільки цього року на сферу охорони здоров’я в бюджеті столиці передбачили майже 11 мільярдів гривень.

"Продовжиться впровадження реформи охорони здоров’я, за принципом фінансування медичних послуг «Гроші йдуть за пацієнтом». І, звичайно, ми і далі будемо ремонтувати медичні заклади міста та купувати необхідне сучасне обладнання. Також будемо підвищувати заробітню платню медпрацівникам", - зазначив Кличко.

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