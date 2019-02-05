Столичный роддом №3 получил оборудование, что уменьшает вероятность патологий у рожениц - Кличко

Стационар медучреждения рассчитан на 190 коек. В течение года лечение в нем получают почти 13 000 женщин. В том числе, принимают около 3500 родов.

"В этом роддоме осуществили капитальный ремонт первого этажа акушерского отделения. Капитальный ремонт наружной и внутренних инженерных сетей, наружной канализационной сети. Стоимость работ составила более 10 млн гривен.

Кроме того, закупили современное медицинское оборудование на 36500000 гривен. Это, как отмечают врачи, позволило в два раза уменьшить патологии во время беременности и родов ", - подчеркнул Кличко.

После ремонта в современном медучреждении функционируют 10 родильных залов. 6 из которых - семейные. Современная операционная и палата интенсивной терапии для новорожденных, палата интенсивной терапии для рожениц после операции. В планах на этот год - ремонт фасада здания и ремонт еще двух этажей больницы.

Кличко подчеркнул, только за последние два года на содержание детских больниц и родильных домов столица выделила более полутора миллиарда гривен. В рамках городской целевой программы «Здоровье киевлян» на охрану материнства и детства в 2017-2018 году было приобретено медикаментов на 110 000 000. Более 400 000 000 потрачены на закупку современного оборудования. Впервые за много лет все родильные дома Киева обеспечены современным оборудованием.

По словам мэра столицы, медицинская отрасль - одна из приоритетных для городской власти. Только в этом году на сферу здравоохранения в бюджете столицы предусмотрели почти 11000000000 гривен.

"Продолжится внедрение реформы здравоохранения, по принципу финансирования медицинских услуг« Деньги следуют за пациентом ». И, конечно, мы и дальше будем ремонтировать медицинские учреждения города и покупать необходимое современное оборудование. Также будем повышать заработную плату медработникам", - отметил Кличко .