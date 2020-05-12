Столичній громаді повернули земельну ділянку вартістю понад 3,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Київська місцева прокуратура поновила право столичної громади на повернення земельної ділянки вартістю понад 3,5 млн грн, яка незаконно вибула з комунальної власності шляхом неіснуючого договору куплі-продажу. Наразі встановлюються особи, причетні до злочину. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру міста Києва.
"За сприяння Київської місцевої прокуратури №9 реально виконано рішення суду про поновлення права власності столичної громади на земельну ділянку вартістю понад 3,5 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що земельна ділянка площею близько 1 тис. кв м по вул. Кінцевій у Солом’янському районі м. Києва незаконно вибула з комунальної власності на підставі неіснуючого договору купівлі-продажу та в подальшому була передана до статутного фонду комерційної структури. Крім того, вказані правочини та подальша незаконна реєстрація права власності на землю відбулися всупереч встановленим обтяженням та забороні на відчуження цієї ділянки.
"Київська місцева прокуратура №9 звернулась до господарського суду м. Києва з позовом про витребування земельної ділянки з незаконного володіння, яке судом задоволено. Наразі рішення суду набрало законної сили та виконано - до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про поновлення речового права на вказану землю за територіальною громадою м. Києва", - повідомили у прокуратурі.
Зазначається, що одночасно в межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 190 КК України (шахрайство), встановлюються особи, які причетні до незаконної оборудки з комунальним майном для притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, у Дніпрі повернули у власність територіальної громади 22 га земельної ділянки рекреаційного призначення загальною вартістю у понад 800 млн гривень.