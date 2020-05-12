Столичной общине вернули земельный участок стоимостью более 3,5 млн грн

"При содействии Киевской местной прокуратуры №9 реально выполнено решение суда о восстановлении права собственности столичной общины на земельный участок стоимостью более 3,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Установлено, что земельный участок площадью около 1 тыс. кв м по ул. Конечной в Соломенском районе г. Киева незаконно выбыл из коммунальной собственности на основании несуществующего договора купли-продажи и в дальнейшем был передан в уставный фонд коммерческой структуры. Кроме того, указанные сделки и последующая незаконная регистрация права собственности на землю состоялись вопреки установленным отягощениям и запрете на отчуждение этого участка.

"Киевская местная прокуратура №9 обратилась в Хозяйственный суд г. Киева с иском об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения, которое судом удовлетворено. Сейчас решение суда вступило в законную силу и исполнено - в Государственный реестр вещественных прав на недвижимое имущество внесена запись о восстановлении вещественного права на указанную землю за территориальной общиной г. Киева", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что одновременно в рамках уголовного производства, начатого по ст. 190 УК Украины (мошенничество), устанавливаются лица, причастные к незаконной сделке с коммунальным имуществом для привлечения их к уголовной ответственности.

Напомним, в Днепре вернули в собственность территориальной общины 22 га земельного участка рекреационного назначения общей стоимостью более 800 млн гривен.