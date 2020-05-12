Столичной общине вернули земельный участок стоимостью более 3,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Киевская местная прокуратура возобновила право столичной общины на возвращение земельного участка стоимостью свыше 3,5 млн грн, которая незаконно выбыла из коммунальной собственности путем несуществующего договора купли-продажи. Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру города Киева.
"При содействии Киевской местной прокуратуры №9 реально выполнено решение суда о восстановлении права собственности столичной общины на земельный участок стоимостью более 3,5 млн гривен", - говорится в сообщении.
Установлено, что земельный участок площадью около 1 тыс. кв м по ул. Конечной в Соломенском районе г. Киева незаконно выбыл из коммунальной собственности на основании несуществующего договора купли-продажи и в дальнейшем был передан в уставный фонд коммерческой структуры. Кроме того, указанные сделки и последующая незаконная регистрация права собственности на землю состоялись вопреки установленным отягощениям и запрете на отчуждение этого участка.
"Киевская местная прокуратура №9 обратилась в Хозяйственный суд г. Киева с иском об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения, которое судом удовлетворено. Сейчас решение суда вступило в законную силу и исполнено - в Государственный реестр вещественных прав на недвижимое имущество внесена запись о восстановлении вещественного права на указанную землю за территориальной общиной г. Киева", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что одновременно в рамках уголовного производства, начатого по ст. 190 УК Украины (мошенничество), устанавливаются лица, причастные к незаконной сделке с коммунальным имуществом для привлечения их к уголовной ответственности.
Напомним, в Днепре вернули в собственность территориальной общины 22 га земельного участка рекреационного назначения общей стоимостью более 800 млн гривен.