Столичні школярі 5-11 класів переходять на дистанційне навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Учні 5-11 класів столичних шкіл розпочнуть навчання з 25 березня – поки дистанційно. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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“Для учнів 5-11 класів освітній процес розпочнеться з 25 березня в дистанційному форматі. Учні ж молодшої школи, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться, сядуть за парти вже наступного понеділка. Для вчителів, керівників закладів освіти підготовлені онлайн-рекомендації, вебінари та матеріали для проведення дистанційних уроків, поради психологів”, — повідомив Кличко.
Доповнення
Кличко повідомляв, що за минулу добу в столиці коронавірус виявили у 1300 киян. Померли за добу 49 людей, що є антирекордом.
З 00:00 20 березня по 9 квітня у Києві діють епідобмеження "червоної" карантинної зони. Червоний рівень передбачає жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".