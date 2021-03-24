Столичні школярі 5-11 класів переходять на дистанційне навчання

Цитата:

“Для учнів 5-11 класів освітній процес розпочнеться з 25 березня в дистанційному форматі. Учні ж молодшої школи, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться, сядуть за парти вже наступного понеділка. Для вчителів, керівників закладів освіти підготовлені онлайн-рекомендації, вебінари та матеріали для проведення дистанційних уроків, поради психологів”, — повідомив Кличко.

Доповнення

Кличко повідомляв, що за минулу добу в столиці коронавірус виявили у 1300 киян. Померли за добу 49 людей, що є антирекордом.

З 00:00 20 березня по 9 квітня у Києві діють епідобмеження "червоної" карантинної зони. Червоний рівень передбачає жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".