Столичні правоохоронці затримали киянина з саморобною бомбою

Повідомляється, що невідомого, який, побачивши правоохоронців, почав підозріло себе поводити та помітно нервувати. Під час поверхневого огляду у рюкзаку чоловіка поліцейські виявили предмет, схожий на вибуховий пристрій, начинений металевими кульками. Киянин пояснив, що знайшов небезпечний предмет кілька місяців тому і залишив собі. З якою метою він його зберігав, чоловік пояснити не зміг.

"Правоохоронці вилучили вибухонебезпечний предмет та направили на відповідні експертні дослідження. Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі", - зазначили в поліції.

Крім того, зараз вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру у вчиненні злочину та обрання йому міри запобіжного заходу. Тепер чоловіку загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

Як повідомляв УНН, у Києві поліція виявила автомобіль із вибухівкою.