Столичные правоохранители задержали киевлянина с самодельной бомбой
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Оболонском районе Киева, в местного жителя полиция обнаружила самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими шариками, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЧП Киева.
Сообщается, что неизвестный, который увидев правоохранителей, начал подозрительно себя вести и заметно нервничать. Во время поверхностного осмотра в рюкзаке мужчины полицейские обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, начиненный металлическими шариками. Киевлянин пояснил, что нашел опасный предмет несколько месяцев назад и оставил себе. С какой целью он его хранил, мужчина объяснить не смог.
"Правоохранители изъяли взрывоопасный предмет и направили на соответствующие экспертные исследования. Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы ", - отметили в полиции.
Кроме того, сейчас решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения. Теперь мужчине грозит до семи лет тюремного заключения.
Как сообщал УНН, в Киеве полиция обнаружила автомобиль с взрывчаткой.